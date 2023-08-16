В Казахстане переименовали два университета

Фото: kundelik

Министр науки и высшего образования утвердил приказ от 1 августа 2023 года "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", которым переименованы два вуза, сообщает Zakon.kz.

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