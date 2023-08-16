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В Казахстане переименовали два университета

Южно-Казахстанский государственный педагогический университет переименован в Южно-Казахстанский педагогический университет Фото: kundelik
Министр науки и высшего образования утвердил приказ от 1 августа 2023 года "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", которым переименованы два вуза, сообщает Zakon.kz.

Приказом НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет" переименован в НАО "Южно-Казахстанский педагогический университет". Также университету присвоено имя Узбекали Жанибекова.

Присвоение университету имени Узбекали Жанибекова позволит повысить статус педагогических работников высших учебных заведений и продемонстрирует высокую оценку вклада казахстанского ученого в развитие вузовской науки, говорилось.

Также изменена транскрипция наименования НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова" на НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы".

Приказ вводится в действие 25 августа 2023 года.

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Министерство науки и высшего образования РК Законодательство Казахстан
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