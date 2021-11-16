Количество автомобилей в Казахстане превысило 6,1 млн

В Казахстане за январь – сентябрь 2021 года зарегистрировано 6 101 20 легковых автомобилей, что больше на 8,6% к соответствующему периоду 2020 года. Об этом сообщило Бюро национальной статистики, передает Zakon.kz.

По состоянию на 1 октября 2021 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3824,2 тыс. единиц. Бюро нацстатистики

При этом преобладают автомобили старше 10 лет – 360 148 ед. ( в 2020 году – 341 187), автомобили старше семи лет – 77 417 ед. ( в 2020 году – 51 383). Автомобилей старше трех лет – 64 903 ед. (в 2020 году – 86 033), не более трех лет – 108 656 ед. ( в 2020 году – 83 149).

Как отмечается, за указанный период было зарегистрировано 9422 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 13 844 человека.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года аварийность увеличилась на 5,5%.

Страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 60 482 страховые выплаты на сумму 27,2 млрд тенге.