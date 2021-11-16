Зимняя Олимпиада-2022 может пройти без звезд НХЛ

Национальная хоккейная лига, возможно, пересмотрит вопрос участия хоккеистов на Олимпийских играх-2022 в Пекине, из-за случаев заболевания игроков СОVID-19, сообщает Zakon.kz.

На данный момент отложены несколько матчей клуба "Оттава Сенаторз". Десять хоккеистов команды и один тренер находятся под действием COVID-протоколов НХЛ. Если количество отложенных игр и заболевших игроков будет расти, то вскоре североамериканская лига примет кардинальное решение.

НХЛ и профсоюз игроков могут до 10 января отказаться от участия в Олимпийских играх. Если количество отложенных игр НХЛ увеличится в течение следующих двух месяцев, что, очевидно, возможно, – сообщил в Twitter журналист Пьер Лебрюн.

В случае, если НХЛ разрешит хоккеистам отправится на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля.

Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Куандык Шынасилов