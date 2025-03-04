"Вашингтон" Овечкина прервал серию из трех домашних поражений подряд в НХЛ

Утром 4 марта на льду столицы США завершился матч Национальной хоккейной лиги, где "Вашингтон Кэпиталз" в тяжелейшем противостоянии обыграл "Оттаву Сенаторз" только в серии буллитов (5:4), сообщает Zakon.kz.

У хозяев льда авторами шайб в основное время матча стали Коннор Макмайкл, Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон и Мартин Фехервари.

В составе "сенаторов" отличились Брэди Ткачук, Шейн Пинто (дубль) и Клод Жиру. А решающую и победную шайбу для столичного коллектива в серии буллитов забросил Дилан Строум – 5:4.

Таким образом, команда Спенсера Карбери одержала первую победу после трех домашних неудач кряду.

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин в прошедшей игре результативными действиями не отметился.

Два дня назад россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сократил отставание до 11 голов до повторения рекорда Уэйна Гретцки (894).

Следующий поединок "Кэпиталз" сыграет на выезде против "Нью-Йорк Рейнджерс" утром 6 марта.