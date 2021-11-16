Полицейских обвиняют в краже - комментарий ДП Алматинской области

В Алматинской области полицейских обвиняют в краже во время обыска. В областном департаменте полиции прокомментировали данную информацию, передает Zakon.kz.

7 октября в районную больницу Иссыка Енбекшиказахского района с телесными повреждениями в виде множественных колото-резаных ран грудной клетки поступил 32-летний житель Алматы. пресс-служба ДП Алматинской области

Как отметили в ведомстве, следствием установлено, что подозреваемый арендовал в Алматы автомобиль Toyota Camry 70, спланировал разбойное нападение, для чего транспортное средство выложил на сайт объявлений.

Затем созвонился с потерпевшим, приехал в Иссык для якобы продажи автомашины, при этом взял с собой нож. Далее подозреваемый встретился с потерпевшим и, убедившись, что у него имеется крупная сумма денег, нанес несколько ножевых ранений в область грудной клетки потерпевшему и, завладев денежными средствами, скрылся с места совершения преступления. пресс-служба ДП Алматинской области

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 192, ч. 4 УК РК, то есть разбойное нападение с причинением тяжких телесных повреждений, совершенное в особо крупном размере.

10 октября в SPA-салоне Алматы был задержан 22-летний житель Алматы, который снимал номер в элитной гостинице. В ходе допроса подозреваемого установлено, что оставшиеся деньги находятся в номере гостиницы. При проведении следственных действий с участием двух понятых и применением видеофиксации, а также с соблюдением норм УПК денежные средства были изъяты. пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве отметили, что подозреваемый был водворен в ИВС и судом ему избрана мера пресечения "содержание под стражей".

По делу назначен ряд необходимых экспертиз, по результатам которых уголовное дело будет направлено в суд. пресс-служба ДП Алматинской области

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15 ноября сообщалось, что полицейские Алматинской области оказались в центре скандала – их обвинили в присвоении краденых денег. Такое громкое заявление сделал подозреваемый в разбое. Якобы во время ареста и обыска пропали вещественные доказательства – крупная сумма денег и дорогой телефон. Сына Жанар Мукушевой обвиняют в крупном разбое. Громкая история произошла летом в Иссыке. Подозреваемому в разбое грозит до 15 лет тюрьмы. Однако Жанар Мукушева уверена, что если пропавшие деньги удастся найти, то он может рассчитывать на более мягкое наказание. Семья готовит обращение к руководству страны.

По фактам, изложенным в обращении, Управлением собственной безопасности ДП зарегистрировано уголовное дело по ст. 188 УК РК "Кража", ведется расследование. пресс-служба ДП Алматинской области