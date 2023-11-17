Экс-полицейских Алматинской области заподозрили в изнасиловании: комментарий ДП

В Алматинской области двух-экс полицейских подозревают в изнасиловании подростка. По данным пресс-службы правоохранителей региона, они арестованы, сообщает Zakon.kz.

Об ужасающем инциденте сообщила правозащитница Дина Тансари на странице в Instagram.

В сообщении она отметила, что случай произошел в городе Конаев.

"Два действующих сотрудника полиции, пользуясь своим служебным положением, вступили в половой контакт с 14-летней школьницей, сняли это на видео (видео теперь распространяют сами сотрудники). Нам известно, что один из них – инспектор по делам несовершеннолетних, второй – сотрудник полиции по охране здания, сейчас оба арестованы и уволены задним числом!" – говорится в заявлении.

Журналист Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу полиции Алматинской области. Там подтвердили и уточнили, что подозреваемые в совершении преступления в отношении несовершеннолетней находятся под арестом.

"7 ноября 2023 года в полицию обратилась 43-летняя жительница Алматинской области с заявлением о том, что ранее двое неизвестных лиц совершили в отношении ее несовершеннолетней дочери насильственные действия сексуального характера". Пресс-служба ДП Алматы

В этот же день, как добавили стражи порядка, были зарегистрированы два уголовных дела по ст. 120 ч. 3 -1 п. 1 УК РК.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых 2000 и 2001 г.р. По результатам расследования они были взяты под стражу. В ближайшее время производство досудебного расследования будет окончено и материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу". Пресс-служба ДП Алматы

По данным ведомства, иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Стоит отметить, что полицейские фигурируют в подобных сводках не в первых раз. 13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Информацию подтвердил начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.

15 ноября 2023 года в пресс-службе суда Жетысуской области заявили, что Куштыбаев арестован.