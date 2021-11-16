Доллар подешевел на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 429,49 тенге (-0,51), передает Zakon.kz.





В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,9-431,5 тенге, евро – по 489,5-491,5 тенге, российский рубль – по 5,93-5,98 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 16 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,64%, составив 81,40 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 0,79% – до 82,70 долл. за баррель.