13 гектаров конопли сожгли в Атырауской области

Работники КНБ в эфире проекта "Грани" на Первом канале Евразия рассказали подробности ликвидации наркокартеля в Атырауской области, передает Zakon.kz.

Атырауская земля, как выяснилось, богата не только нефтью. Здесь был организован другой промысел, правда, преступный. Этот регион воспринимался наркоторговцами как транзитный, или конечной точкой.

Благодаря специальной операции сотрудников КНБ стало известно, что группа преступников сумела наладить выращивание конопли в промышленных масштабах. Плантация раскинулась на 13 гектарах.

Это местные жители, состоятельные. Никого уже не боятся. Их команды выполняются беспрекословно, – говорит замначальника департамента КНБ по Атырауской области Серик Амиров.

К выращиванию криминального урожая наркодельцы подошли основательно. Они пригласили опытного аграрного технолога, использовали капельное орошение, обильно удобряли землю. Но в итоге все кусты скосили и сожгли.

Общая площадь трех плантаций – 13 гектаров. Чтобы было понятней, это целый коттеджный городок на 210 дворов по шесть соток каждый.

Организованная преступная группировка существовала длительное время, – поясняет следователь Департамента КНБ по Атырауской области Даурен Кашым.

Плантации располагались вдали от цивилизации, до ближайшей трассы – 200 километров, населенных пунктов рядом нет. Рабочие жили там же, во времянках из мешков и палок. Большинство – граждане Узбекистана. О том, что будут заниматься наркобизнесом, они не знали. Благодаря таким условиям и подходу к делу, преступный бизнес смог долго оставаться незамеченным.

Когда их принимали на работу, им говорили, что они будут заниматься выращиванием овощей и фруктов, бахчевых культур. Некоторым предлагали строительство фермы. Когда же их привезли на территорию плантаций, они поняли, выращивать они будут совершенно другое, – объясняет сотрудник Департамента КНБ по Атырауской области.

По сути, эти люди находились в трудовом рабстве – не по своей воле нарушали закон. Так что спецоперация КНБ по захвату стала для них освободительной.

Зарплата – 300 тыс. в месяц, но свое согласие я не давал. Сказали, что шанса уйти у меня нет, я должен отработать два месяца. Я вынужден был остаться, – признается бывший работник наркоплантации.

Рабочий процесс был четко организован. Агроном по кличке "Седой" объяснял, как надо ухаживать за растениями, чтобы урожай был хорошим.

Ни у кого из рабочих не было возможности сбежать – вокруг никого. Однако запугивали члены преступной группы не только своих, но и чужих. Так, в 2019 году они инсценировали операцию захвата наркоплантации конкурентов.

Они использовали бортовые государственные номерные знаки полицейских машин, синие номера, применяли проблесковые маячки. Запугивали, в общем, конкурентов, – говорит Серик Амиров.

Однако в этом году получить выгоду со своих наркоплантаций им не удалось: все выращенное "непосильным трудом" после описи сожгли дотла.

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