Плантацию конопли сожгли полицейские Атырауской области

Сотрудники полиции Атырауской области нашли и уничтожили плантацию дикорастущей конопли в Кызылкогинском районе региона, сообщает Zakon.kz.

В Кызылкогинском районе, в местности Саржал сельского округа Ойыл Атырауской области полицейские нашли целую плантацию дикорастущей конопли. В общей сложности правоохранители насчитали на поле 14 540 кусов наркосодержащего растения, пишет ATPress.

"Для сжигания кустов культивированного наркосодержащего растения - конопли - были задействованы сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области совместно с РГУ "Управления командующего войсками региональным командования "Запад" Министерства обороны РК, военнослужащие В/ч 5546 Национальной гвардии и волонтеры молодежного движения "Жасыл ел"", – сообщает пресс-служба ДП региона.

Ранее сотрудники полиции Туркестанской области нашли плантацию конопли на берегу реки Сырдарья. Вес дикорастущих кустов составил тонну.