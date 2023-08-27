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Плантацию конопли сожгли полицейские Атырауской области

Плантацию конопли сожгли полицейские Атырауской области Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
Сотрудники полиции Атырауской области нашли и уничтожили плантацию дикорастущей конопли в Кызылкогинском районе региона, сообщает Zakon.kz.

В Кызылкогинском районе, в местности Саржал сельского округа Ойыл Атырауской области полицейские нашли целую плантацию дикорастущей конопли. В общей сложности правоохранители насчитали на поле 14 540 кусов наркосодержащего растения, пишет ATPress.

"Для сжигания кустов культивированного наркосодержащего растения - конопли - были задействованы сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области совместно с РГУ "Управления командующего войсками региональным командования "Запад" Министерства обороны РК, военнослужащие В/ч 5546 Национальной гвардии и волонтеры молодежного движения "Жасыл ел"", – сообщает пресс-служба ДП региона.

Ранее сотрудники полиции Туркестанской области нашли плантацию конопли на берегу реки Сырдарья. Вес дикорастущих кустов составил тонну.

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Мария Мельникова
Атырауская область
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