Итальянский футболист забил гол и позвал свою девушку замуж

Футболист итальянского "Палермо" Джузеппе Фелла сделал предложение своей девушке во время матча 14-го тура итальянской серии С против "Потенцы", сообщает Zakon.kz.

Во время игры нападающий забил гол, подбежал к трибуне, где сидела его любимая девушка, снял клубную футболку, показав оказавшуюся под ней вторую, с надписью: Mi vuoi sposare?, что в переводе с итальянского означает "Ты выйдешь за меня?". Девушка ответила согласием.

Влюбленная пара вместе уже несколько лет и у них есть ребенок.

Матч "Палермо" – "Потенца" завершился победой хозяев – 2:0, что позволило "розово-черным" выйти на второе место в таблице серии С.

Куандык Шынасилов