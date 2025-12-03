Девушка "вышла замуж" за забитого до смерти возлюбленного
По данным телеканала NDTV, Мамидвар и Тейт были из разных каст, а подобные браки в Индии неприемлемы. Но семья девушки заверила ее, что признает их решение пожениться.
Через некоторое время родственники невесты решили поговорить с Тейтом и в процессе диалога началась драка.
В один момент один из членов семьи девушки выстрелил в парня, а затем проломил ему голову кафельной плиткой. Сакшам умер на месте. Позже правоохранители задержали участников расправы и предъявили обвинения в убийстве.
На следующий день после гибели возлюбленного Мамидвар пришла в дом его семьи, где был проведен обряд "бракосочетания". Она заявила, что будет жить с семьей молодого человека и добиваться максимального наказания для убийц.
