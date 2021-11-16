Какие препараты опасно принимать при коронавирусе

Какие препараты нельзя применять без назначения врача пациентам с COVID-19. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Борис Чурадзе, передает Zakon.kz.

Само по себе наличие коронавирусной инфекции не является показанием для назначения антибиотиков. У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны, – отметил он в интервью радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что "антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции".

По его словам, самостоятельное применение антибиотиков, в том числе при COVID-19, абсолютно недопустимо.

Антибактериальные препараты могут негативно влиять на качество иммунного ответа. Задача иммунной системы – бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами. Второй момент: принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому антибиотику, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективен. Борис Чурадзе

Он отметил, что "антибиотик должен назначаться только по показаниям врача, в достаточной дозе и на достаточно длительный промежуток времени".

Также врач назвал признаки, при появлении которых пациенту с COVID-19 необходимо обратиться за дополнительной медпомощью.

В случае длительно сохраняющейся лихорадки, при наличии температуры выше 38°C в течение трех и более дней, при появлении признаков дыхательной недостаточности, при усилении одышки, при снижении сатурации ниже 9%, при нарастании слабости нужно обратиться за медицинской помощью. Борис Чурадзе

Вакцинация – самый надежный способ снизить риск заражения коронавирусом и предотвратить тяжелое течение COVID-19.