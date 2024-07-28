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Какие препараты нельзя принимать с кофе

советы, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 01:20 Фото: pixabay
Фармацевт Медицинского центра при университете Миннесоты Хэви Нго-Гамильтон рассказала, какие препараты не следует принимать с кофе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на эксперта, многие препараты для устранения симптомов простуды и аллергии (отека, заложенности носа) содержат стимулятор псевдоэфедрин. Он обладает сосудосуживающим действием, позволяющим быстро нормализовать носовое дыхание. Вместе с этим препарат стимулирует клетки мозга, что вызывает учащенное сердцебиение, повышение давления и потоотделение. А вместе с кофе и вовсе может вызвать нервозность и тревогу.

Не советует специалист и пить кофе после приема лекарств от гипертонии, таких как бета-блокаторы. Они широко применяются для нормализации частоты сердечных сокращений и защиты сердца от "износа". Кофе, напротив, заставляет сердце биться чаще, что может приводить к изменению действия препаратов от гипертонии.

По словам фармацевта, аккуратнее стоит быть и с таблетками от болезни Альцгеймера. Эксперт советует их принимать за два часа до или через четыре часа после употребления кофе. Речь идет о препаратах, называемых ингибиторами холинэстеразы, которые предотвращают расщепление ацетилхолина, помогающего формировать память и мышление. Одновременное потребление ингибиторов холинэстеразы и кофе снижает проницаемость гематоэнцефалического барьера – затрудняет попадание лекарства из кровеносной системы в мозг.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Акмарал Альназарова провела совещание с представителями казахстанских фармкомпаний и основными дистрибьюторами по вопросам закупа медикаментов и медицинских изделий на 2025 год.

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