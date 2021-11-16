Как будут проверять расходы и доходы казахстанцев

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции объяснил, как будет проводиться наблюдение за доходами и расходами населения в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Одной из революционных новелл является введение ответственности за необоснованное обогащение. Сейчас соответствующий законопроект находится в Парламенте. Это логическое продолжение запущенного механизма по всеобщему декларированию, – уточнил Ахметжанов на заседании с представителями гражданского общества.

Он напомнил, что ранее государственные служащие и их супруги сдали декларацию об активах и обязательствах в новом формате. Со следующего года начинается сопоставление их доходов с расходами.

С 2025 года точно также о размерах своих доходов будут отчитываться все граждане Казахстана. С 2026 года начнется процесс декларирования всего населения. Следует отметить, что Налоговым кодексом уже установлена ответственность в виде 10% налога от суммы превышения для всех физических лиц, – добавил глава ведомства.

По его словам, в отношении госслужащих было предложено усилить их ответственность. Так, например, если расходы будут превышать законные доходы и чиновник не сможет их объяснить, ему грозит штраф.

В целом, как уточнил руководитель профильного агентства, такие расхождения в доходах и расходах будут поводом для финансовой проверки.

За значительное превышение грозит наказание вплоть до увольнения по отрицательным мотивам. Новеллы начнут действовать с 2027 года. Именно тогда мы увидим реальную картину доходов и имущества населения. Когда наступит всеобщее декларирование всех граждан, то уже будет видно, что имеется расхождение между доходами и расходами. Когда есть такое расхождение, это сигнал к финансовой проверке. Почему мы расширили круг? Мы запрещаем иметь счет госслужащим, но ближайшие родственники могут оформить его на свои имена. Поэтому по всеобщей декларации будут и к ним вопросы, – объяснил Ахметжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан