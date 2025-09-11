#АЭС в Казахстане
Финансы

В каких случаях казахстанцы обязаны задекларировать имущественный доход и как рассчитать ИПН по нему

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 17:05 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Алматы сегодня, 11 сентября 2025 года, гражданам рассказали, что такое имущественный доход и как правильно его задекларировать, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что при получении имущественного дохода граждане они обязаны самостоятельно задекларировать его и уплатить индивидуальный подоходный налог (ИПН).

Незнание правил не освобождает от ответственности и может привести к штрафам.

Что такое имущественный доход?

Имущественный доход – это положительная разница между ценой продажи и стоимостью приобретения имущества.

Основные случаи возникновения имущественного дохода:

1. Сдача имущества в аренду физическим лицом, не являющимся ИП

Например, если физическое лицо сдает квартиру в аренду. Весь доход от аренды считается имущественным доходом.

2. Продажа имущества на территории РК

  • жилища, дачи, парковочные места, земельные участки, если срок владения менее года;
  • цифровые активы, ценные бумаги, инвестиционное золото;
  • иные объекты, согласно ст. 331 НК РК.

3. Реализация имущества за пределами РК

Доходом считается сумма продажи или положительная разница между продажей и покупкой. Для подтверждения дохода нужны документы о стоимости покупки, продажи и регистрации имущества.

4. Передача имущества в уставный капитал, уступка права требования, продажа доли участия

Доход определяется как разница между ценой уступки и ценой покупки.

Что делать при возникновении имущественного дохода?

Необходимо сдать декларацию по форме 270.00.

Например, если доход возник в 2024 году, декларацию нужно подать до 15 сентября 2025 года.

Заполняется раздел "Имеются ли у Вас доходы, подлежащие налогообложению физическим лицом самостоятельно", в строках А.1-5 "Имущественный доход" прописывается сумма имущественного дохода.

Далее самостоятельно расчитывается ИПН по ставке 10% от суммы имущественного дохода.

Примеры расчета

Пример 1. Сдача квартиры в аренду

Физическое лицо сдает квартиру и получает 200 тыс. тенге в месяц. За 12 месяцев – 2,4 млн тенге.

К уплате налог: 240 тыс. тенге (10%).

Пример 2. Продажа квартиры менее чем через год

Квартира продана с доходом 5 млн тенге.

К уплате налог: 500 тыс. тенге (10%).

Если владели квартирой более года – доход не возникает, налог и декларация не требуются.

Пример 3. Продажа цифровых активов или ценных бумаг

Налог уплачивается только с положительного прироста.

Например: купили акции за 1 млн тенге, продали за 1,3 млн тенге. Доход – 300 тыс. тенге, налог – 30 тыс. тенге (10%).

Изменения с 2026 года

С вступлением в силу нового Налогового кодекса РК:

  • появятся отдельные статьи по каждому виду имущества;
  • можно будет учитывать убытки при продаже ценных бумаг (сальдирование);
  • срок владения для продажи жилья, дач, гаражей... увеличен до 2 лет;
  • для уступки права требования введены новые правила (учет до 3 лет).
"Таким образом, каждый гражданин при получении имущественного дохода обязан самостоятельно задекларировать его и уплатить налог по ставке 10%. Соблюдение этих правил позволит своевременно исполнить налоговые обязательства и избежать административной ответственности", – подчеркнули в ДГД по Алматы, обращаясь к казахстанцам.

О том, кто из казахстанцев обязан предоставить декларацию о доходах и имуществе в 2025 году, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
