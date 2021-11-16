Как будет развиваться Восточно-Казахстанская область, рассказал Даниал Ахметов

За 30 лет независимости ВКО, наряду с другими регионами страны, достигла значительных социально-экономических изменений. Прямым показателем этого стало повышение уровня жизни восточноказахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Экономика растет – безработица снижается

Как отметил на брифинге в СЦК глава области Даниал Ахметов, за годы независимости валовой региональный продукт вырос с 2,5 млрд тенге до 5,2 трлн тенге. При этом валовой региональный продукт на душу населения увеличился с 1,5 тыс. тенге до 3,8 млн тенге. Безработица в области снизилась с 11 до 4,8%.

Экономический рост в сочетании с мерами поддержки бизнеса позволил сохранить стабильность на рынке труда. Среднемесячная заработная плата выросла на 118% и составила 216 тыс. тенге, – отметил он.

Пандемия показала важность развития системы здравоохранения

За пять лет инвестиции в здравоохранение области составили 135,2 млрд тенге, в том числе в текущем году – 27,6 млрд тенге. В общем за отчетный период было закуплено более 3 тыс. единиц современного медицинского оборудования и на 216 единиц обновлен парк автомобилей скорой помощи.

Принимаются меры по оснащению сельских медицинских учреждений и переводу их на более высокий уровень.

Кроме того, развиваются новые направления в лечении онкозаболеваний. В частности, в Центре ядерной медицины онкологического диспансера в Семее открылось первое в Казахстане отделение радионуклеидной терапии, где на сегодняшний день пролечено 120 пациентов, диагностические исследования прошли 380 пациентов.

В декабре этого года в Семее планируется открытие Центра детской реабилитаций и катамнеза на базе Перинатального центра.

Продолжается строительство Центра гематологии в Усть-Каменогорске. Уникальным ресурсом проекта станет использование клеточных и генно-инженерных технологий.

Параллельно готовятся медицинские кадры в зарубежных клиниках по таким приоритетным направлениям, как онкология, кардиология и кардиохирургия, инсультные центры, нейрохирургия, медицинская реабилитация, акушерство и гинекология.

С сентября текущего года 60 специалистов приступили к обучению в ведущих клиниках Израиля, Польши, России, – добавил Ахметов.

Так как одним из важных факторов сохранения здоровья является здоровый образ жизни, в регионе, по его словам, проводится работа по созданию условий для занятий массовыми и детскими видами спорта.

Поэтапно до 2025 года в общеобразовательных школах области дополнительно будут открыты 3213 спортивных секций. В текущем году начали работать 1268 секций на 22 тыс. детей. Кроме того, внедрена система подушевого финансирования спортивных секций для детей и юношества, независимо от формы собственности. Таким образом, в текущем году 109 тыс., или 56,4% от общего количества детей и подростков, имеют возможность бесплатно заниматься физической культурой и спортом, – подчеркнул аким.

В центре внимания – социальная поддержка граждан

Область обеспечивает школьной формой, обувью и питанием учеников из многодетных семей. Многодетные родители освобождены от оплаты дошкольного образования.

Для детей данной категории предусмотрено также бесплатное питание и проживание в учреждениях технического и профессионального образования.

Кроме того, до 2021 года будет обеспечено жильем 40% из числа стоящих в очереди по программе обеспечения жильем многодетных семей, или 1625 семей. В этом году 1250 семей смогут получить жилье.

Всего в текущем году по области строится 1,4 млн кв. м жилья на 280 млрд тенге. Из них будут введены 647 тыс. кв. м, с ростом 125%.

Застройщиками ведется строительство 86 коммерческих домов на 450,6 тыс. кв. м. объемом инвестиций 104 млрд тенге. Для этого им предоставлены проекты и земельные участки с инженерной инфраструктурой.

Реализуется региональная программа "Одноэтажный Восток", в рамках которой, за счет государственных средств, подводятся инженерные коммуникации к районам индивидуальной жилой застройки. В текущем году значительно увеличены темпы строительства индивидуального жилья частными инвесторами. Ими строится 744 одноэтажных дома на 15,4 млрд тенге, – отметил Даниал Ахметов.

В планах также обеспечить все население централизованным водоснабжением к 2025 году.

Немалое внимание уделяется вопросам продовольственной безопасности и стабилизации уровня инфляции.

Мы приступили к строительству оптово-распределительного центра "Алтай", который обеспечит доступ к торговле без посредников для мелких и средних сельхозформирований. Предпринимателям предоставлены льготные займы для стабилизации цен на муку, сахар, рожки, яйцо, картофель, морковь, лук, капусту. Около 3 тыс. сельхозтоваропроизводителей, торговых реализаторов и торговых представителей заключили меморандумы о применении минимальной 7%-ной торговой надбавки. Проведено 902 ярмарки сельхозпродукции, – резюмировал аким Восточно-Казахстанской области.

Ранее аким сообщил, что 600 пациентов в год могут проходить лечение в онкологическом центре Семея.

Он также заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан