Общая сумма погашенных облигаций КФУ достигла 320 млрд тенге

АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Fitch Ratings "BBB"/прогноз "Стабильный", далее - КФУ) погасил облигации на сумму 100 миллиардов тенге.

По данному выпуску инвесторам выплачено 108,5 млрд тенге, 8,5 млрд тенге из которых являются купонным вознаграждением. Двухлетние облигации на сумму 100 млрд тенге были выпущены 15 ноября 2019 года.

Ценные бумаги реализованы среди банков второго уровня, страховых компаний, фондов по управлению активами и брокерских организаций.

В текущем году КФУ произвел инвесторам два погашения облигаций на 70 и 100 млрд тенге и восемь выплат купонного вознаграждения на общую сумму 64,175 млрд тенге. Всего объем погашенных КФУ за весь период облигаций достиг суммы 320 млрд тенге.

Биржевой портфель КФУ состоит из одно, двух, трех, пяти, семи и десятилетних облигаций, которые включены в корзину государственных ценных бумаг и выпускаются с целью реализации ипотечной программы "7-20-25" посредством выкупа ипотечных займов банков второго уровня и финансирования программы "Дорожной карты занятости".

КФУ является дочерней организацией Национального Банка Республики Казахстан.