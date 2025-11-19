Какие сведения будут представлять банки, брокеры, коллекторы и страховые организации налоговикам

Министр финансов утвердил Правила представления сведений в органы госдоходов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, брокерами и страховыми организациями, а также коллекторскими агентствами, сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены:

форма сведений, представляемых в органы государственных доходов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, кастодианами, включая управляющих инвестиционным портфелем, центральным депозитарием, брокерами и дилерами, обладающими правом ведения счетов клиентов в качестве номинальных держателей ценных бумаг, страховыми организациями, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни", страховыми (перестраховочными) организациями, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК и страховыми брокерами ( форма 026.00 );

); форма сведений, представляемых в органы государственных доходов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, кастодианами, включая управляющих инвестиционным портфелем, центральным депозитарием, брокерами и дилерами, обладающими правом ведения счетов клиентов в качестве номинальных держателей ценных бумаг, страховыми организациями, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни", страховыми (перестраховочными) организациями, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК и страховыми брокерами ( форма 019.00 );

); форма сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования);

Правила и сроки представления сведений в органы государственных доходов банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов РК и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, кастодианами, включая управляющих инвестиционным портфелем, центральным депозитарием, брокерами и дилерами, обладающими правом ведения счетов клиентов в качестве номинальных держателей ценных бумаг, страховыми организациями, осуществляющими деятельность по отрасли "страхование жизни", страховыми (перестраховочными) организациями, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК и страховыми брокерами.

Так, говорится, что подотчетными финансовыми организациями представляются сведения с учетом абзаца восьмого преамбулы и статьи 6 Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, с учетом Единого стандарта по обмену информацией и проведению комплексной проверки для информирования о финансовых счетах, предоставленного Организацией экономического сотрудничества и развития (Единый стандарт отчетности ОЭСР) по нерезидентам, за исключением США (форма 026.00).

Под сведениями понимается информация:

о наличии лицевых счетов для учета ценных бумаг и иных финансовых инструментов, открытых в рамках договоров, заключенных с физическими лицами-нерезидентами, юридическими лицами-нерезидентами, юридическими лицами, бенефициарными собственниками которых являются нерезиденты, а также об остатках ценных бумаг и иных финансовых инструментов на этих счетах;

о наличии счетов, их номерах, об остатках денег на этих счетах, а также сведения о наличии, виде и стоимости иного имущества, в том числе размещенного на счетах или находящегося в управлении физических лиц-нерезидентов, юридических лиц-нерезидентов, юридических лиц, бенефициарными собственниками которых являются нерезиденты;

о наличии иных активов, за исключением ценных бумаг, принадлежащих физическим лицам - нерезидентам, юридическим лицам - нерезидентам, а также юридическим лицам, бенефициарными собственниками которых являются нерезиденты;

о наличии иных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, указанным в запросе уполномоченного органа иностранного государства, направленном в соответствии с международным договором об обмене информацией, а также иную информацию, относящуюся к заключенному такими лицами договору с физическим или юридическим лицом.

о заключенных договорах накопительного страхования, выгодоприобретателями по которым являются физические лица-нерезиденты;

о заключенных договорах накопительного страхования, выгодоприобретателями по которым являются физические лица, указанные в запросе уполномоченного органа иностранного государства, направленном в соответствии с международным договором об обмене информацией, а также иную информацию, относящуюся к данным договорам накопительного страхования.

в соответствии с международным договором об обмене информацией сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах, о наличии, виде и стоимости иного имущества, в том числе размещенного на металлических счетах или находящегося в управлении физических лиц - нерезидентов, юридических лиц - нерезидентов, юридических лиц, бенефициарными собственниками которых являются нерезиденты, в том числе:

- по счету, открытому физическому лицу-нерезиденту, юридическому лицу-нерезиденту, юридическому лицу, бенефициарным собственником которого является нерезидент, в рамках осуществления кастодиальной, брокерской или дилерской деятельности:

- общую валовую сумму процентов, общую валовую сумму дивидендов и общую валовую сумму прочего дохода, полученного по активам, которые хранятся на счете, в каждом случае уплаченных или зачисленных на счет (или в отношении счета) в течение соответствующего отчетного периода;

- валовые поступления от продажи или погашения финансовых активов, полученных в течение календарного года или иного отчетного периода, в отношение которых финансовая организация РК выступала в качестве кастодиана, брокера или дилера, обладающим правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг;

- общую валовую сумму процентов, уплаченных в течение календарного года или соответствующего отчетного периода.

Представление сведений осуществляется в электронной форме посредством телекоммуникационной сети Комитета. При представлении сведений подотчетная финансовая организация получает в электронном виде подтверждение о принятии или непринятии органом государственных доходов сведений.

Сведения представляются ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом. При этом первое представление сведений (форма 026.00) осуществляется по сведениям, относящимся к 2019 году.

Счет рассматривается как подотчетный счет, начиная с даты, на которую он идентифицируется как таковой в соответствии с формой самосертификации и процедурами определения, предусмотренными в Соглашении.

Остаток денег или объем средств на счете определяется по состоянию на последний день календарного года и в случае закрытия счета в отчетном периоде указывается о закрытии счета.

В случае выявления представления сведений, не соответствующих правилам и положениям Соглашения, Комитет направляет запрос в юридический адрес подотчетной финансовой организации. Сведения (форма 026.00) по запросу Комитета подлежат представлению не позднее 15 календарных дней со дня получения такого запроса.

Сведения (форма 019.00) представляются также ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом. При этом первое представление сведений (форма 026.00) осуществляется по сведениям, относящимся к 2014 году.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.