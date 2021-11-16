Мужчину убили и сожгли в Житикаре

Жителя Житикары убили и сожгли его тело в доме, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Костанайской области, по подозрению в убийстве житикаринца задержаны двое подозреваемых.

14 ноября на пульт "102" отдела полиции Житикаринского района поступило сообщение от пожарных, что после тушения пожара в доме обнаружено тело неизвестного мужчины. пресс-служба ДП Костанайской области

В ведомстве отметили, что на место выехала следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили обгоревшее тело мужчины. Сотрудники установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель города Житикара. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что на теле имеются телесные повреждения, по степени тяжести опасные для жизни. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК – "Убийство". пресс-служба ДП Костанайской области