В Узбекистане убили семью и сожгли дом

В Ташкентской области в Янгиюльском районе произошел пожар в доме, были найдены тела пяти членов семьи с различными телесными повреждениями, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Хаёта Шамсутдинова, 26 июля в 06:19 поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на улице Нурафшон в Янгиюльском районе, пишет kun.uz.

Согласно сообщению, пожарные районного управления по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар.

Во время осмотра дома были найдены тела пяти человек (мужчина 1991 года рождения, женщина 1999 года рождения, мальчики 2021 и 2022 годов рождения и девочка 2018 года рождения) с различными телесными повреждениями.

По данному факту Янгиюльской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

В настоящее время оперативно-следственная группа, состоящая из квалифицированных сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел, принимает меры по раскрытию преступления.