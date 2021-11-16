Казахстанская команда готова – Юрий Щукин о Кубке Дэвиса

27 ноября сборная Казахстана по теннису встретится с командой Швеции, а на другой день – с командой Канады, чтобы побороться за выход в четвертьфинал Кубка Дэвиса-2021, сообщает Zakon.kz.

Перед отъездом в Мадрид капитан казахстанской дружины Юрий Щукин в интервью пресс-службе ФТК рассказал о том, как сборная готовится к турниру и настраивается на предстоящую борьбу.

– Юрий Иванович, состав команды уже укомплектован? Кто-нибудь еще может присоединиться перед стартом?

– Да, команда полностью укомплектована. В состав сборной вошли Александр Бублик, Дмитрий Попко, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Александр Недовесов. Из запасных ребят поедут Тимофей Скатов и Бейбит Жукаев.

Александр Бублик

– Как вы оцениваете форму наших ведущих игроков, учитывая их недавние выступления?

– Этот сезон в целом получился хорошим для наших игроков. Александр Бублик сыграл в двух финалах турниров серии АТР 250, также в паре с Андреем Голубевым стал финалистом Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Достойно выступили Андрей Голубев и Александр Недовесов. На данный момент в активе Александра 21 титул в парных разрядах серии "Челленджер", семь из них были завоеваны в этом году. Что касается подготовки к Кубку Дэвиса, то у каждого игрока индивидуальная программа. Думаю, что к матчам все будут готовы.

Андрей Голубев

– Первая игра будет со сборной Швеции. Как вы считаете, кто из шведских соперников наиболее опасен для нашей команды?

– Понятно, что капитан шведов будет рассчитывать на братьев Имер – Микаэля и Элиаса. В целом у них достаточно ровная команда, есть и неплохой парный игрок, может так оказаться, что братья Имеры сыграют и в одиночке, и в парном разряде.

– Канада – финалист Кубка Дэвиса 2019 года. Насколько слабее или сильнее нынешняя сборная Канады по сравнению с той, что играла в финале, хотя, стало известно, что два лидера команды не выступят?

– Да, Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим отказались от участия в финальном раунде Кубка Дэвиса-2021. Причина отказа Дениса – усталость от длинного сезона, а Феликса – травма. Но ни в коем случае нельзя списывать остальных со счетов. Даже без своей основной ударной силы "кленовые листья" опасны, там есть Вашек Поспишил, Брайден Шнур, Питер Полански и Диз.

– Какие козыри есть у нашей команды перед соперниками?

– В команде есть опытные игроки, которые не раз доказывали, что могут обыграть топовых теннисистов. У нас очень сильная пара в лице Голубева и Недовесова, надеюсь, наши ребята выступят стабильно и покажут хороший результат.

Куандык Шынасилов