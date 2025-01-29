Юрий Щукин: Готовимся, чтобы выиграть матч

Перед началом противостояния в рамках плей-офф первой мировой группы "Кубка Дэвиса" между сборными Казахстана и Пакистана по традиции прошла пресс-конференция с участием капитанов и игроков команд.

Капитан сборной Казахстана Юрий Щукин особо подчеркнул, что не стоит недооценивать соперника, даже если его игроки не имеют рейтинга АТР. "Пакистан достаточно неплохая команда, и мы готовимся, чтобы выиграть матч. Мы играем оптимальным составом, все горят желанием победить. Что касается парной встречи и кто будет играть, то скажу, что мы пробуем разные варианты, посмотрим ребят на тренировках и к жеребьевке будет ясно".

Капитан сборной Пакистана Мухаммад Хасееб Аслам прекрасно осознает, что и на бумаге, и на деле фаворитом является казахстанская команда. "Мы специально приехали в Астану пораньше, чтобы акклиматизироваться и "прибиться" к кортам. Все игроки казахстанской команды достаточно опытные ребята, давно играют на высоком уровне и по уровню гораздо сильнее. Если мы здесь, то, конечно же, приехали играть на победу, иначе зачем нам сюда надо было приезжать? У нашей сборной сейчас идет омоложение, много юных ребят, которые ждут свои шансы. Это теннис, и всё может случиться, поэтому будем настраиваться на самые высокие результаты".

Матчи между сборными Казахстана и Пакистана пройдут в Астане 1-2 февраля. Игры можно посмотреть в прямом эфире телеканала Qazsport.

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