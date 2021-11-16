Гололед и снег – прогноз погоды на три дня в Алматы

16 ноября 2021, 16:18
Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 17-19 ноября, передает Zakon.kz.

17 ноября – переменная облачность, днем осадки, временами сильные (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +7...+9°C.

18 ноября – переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем -1...-3°C.

19 ноября – переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем 0...-2°C.


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