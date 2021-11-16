Токаев о трагедии в Алматы: Вершить самосуд никому не позволено

Необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия высказался по поводу проблем неисполнения заемщиками долговых обязательств, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев напомнил, что в сентябре в Алматы во время принудительного выселения произошло трагическое событие, которое потрясло казахстанское общество.

Это преступление, которому нет никакого оправдания. Мы живем в правовом государстве, в котором все вопросы должны решаться строго в соответствии с законом. Вершить самосуд никому не позволено. Эта трагедия обнажила необходимость системного решения проблемы неисполнения заемщиками долговых обязательств, несовершенство, непрозрачность изъятия, неадекватность оценки банками заложенной недвижимости, – подчеркнул президент.

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По его данным, сегодня 540 тыс. граждан имеют просроченную более чем на 90 дней задолженность общим объемом 354 млрд тенге.

Необходимо принять взвешенные меры для поддержки заемщиков без ущерба финансовому сектору. Требуется обеспечить гибкость залоговой политики банков второго уровня и усилить регулирование оценочной деятельности. Заемщику должно быть предоставлено право самостоятельной реализации залогового имущества в течение трех месяцев до применения мер принудительного взыскания и дополнительных трех месяцев в рамках исполнительного производства. Нужно ограничить наложение взыскания на залоговое имущество, если размер просроченной задолженности составляет менее 15% от его оценочной стоимости, а период просрочки не превышает шести месяцев, – предложил глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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