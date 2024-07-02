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В Алматы полицейские предотвратили трагедию

В Алматы полицейские предотвратили трагедию, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 12:02 Фото: polisia.kz
Патрульные полицейские предотвратили трагический случай в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента полиции, мужчина в алкогольном опьянении пытался спрыгнуть с четвертого этажа одного из хостелов по пр. Рыскулова.

"На место происшествия прибыли патрульные экипажи "Буран-175" и "Буран-170". Сотрудники ППП, изучив обстановку, стали отвлекать человека в окне разговорами. Тем временем один из инспекторов, выбрав удобный момент, схватил мужчину за шею и совместными усилиями его затащили в комнату. Выяснилось, что фигурант был пьян. Он рассказал, что решился на отчаянный поступок из-за семейных проблем", – информировал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Медики оказали пострадавшему первую помощь. Далее для разбирательства он был доставлен в Управление полиции Жетысуского района.

"Объективные причины попытки суицида устанавливаются", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

17 июня 2024 года девушка пыталась спрыгнуть с моста в Атырауской области. Ее тоже спасли патрульные полицейские.

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