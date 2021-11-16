Снег ожидается 17 ноября в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 ноября, передает Zakon.kz.

Северо-западный и южный циклоны продолжают оказывать влияние на территорию Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге, юго-востоке и востоке РК – сильный дождь и снег. Лишь в Атырауской области установится погода без осадков, – сообщили в РГП "Казгидромет".

Также на большей части республики синоптики прогнозируют туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, ночью на юге страны – пыльную бурю.

На юге, востоке, в центре Карагандинской области ожидается метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, днем на юге области порывы до 23-28 м/с, временами 30 м/с и более, на западе, севере области – туман.

В Алматинской области на юго-востоке области и в горных районах – туман, гололед, усиление ветра до 15-20 мс, порывы 23-28 м/с, днем в районе Алакольских озер 30 м/с и более.

На севере, западе Восточно-Казахстанской области – метель, гололед, в западной части области усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области – туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

На большей части Туркестанской области усилится ветер, до 15-20 м/с, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах до 23-28 м/с, на горных перевалах до 30 м/с и более, ночью на севере, западе и юге области ожидается пыльная буря.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юго-востоке – ночью и утром туман, ночью на западе области усиление ветра до 15-20 м/с, днем на большей части также до 15-20 м/с, на западе области порывы до 25 м/с.

На севере-западе Костанайской области – туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

В центре и на востоке Кызылординской области – метель, гололед, на большей части области усилится ветер до 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области – низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, западе Акмолинской области – туман, низовая метель, днем усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области – гололед, туман.

Ночью в Мангистауской области на северо-востоке – гололед, на западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, востоке и в центре Атырауской области – гололед. Ночью на севере, западе Павлодарской области – туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 0-5 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°С, днем -6...-8°С

В Алматы переменная облачность, днем осадки, временами сильные (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +7...+9°С.

В Шымкенте переменная облачность, временами осадки, днем сильные (дождь, снег). Ночью пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+2°С.