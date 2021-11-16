Российский файтер Акмал Хожиев задержан в США за убийство врача

Боец MMA Акмал Хожиев арестован в США по обвинению в убийстве врача Мирана Рибати, сообщает Zakon.kz.

Между врачом и спортсменом произошел спор из-за вакцинации от коронавируса, который затем перерос в драку, информирует MMA Junkie.

В момент прибытия полицейских 27-летний Хожиев находился рядом с телом врача. Он признался в совершенном преступлении. По словам Акмала, он задушил врача, ударил его в горло костью животного, а затем ударил еще и ножом.

На текущий момент судом за убийство с отягчающими обстоятельствами установлен залог за освобождение Хожиева в размере 1 млн долларов.

Российский боец в ММА одержал три победы при одном поражении. Акмал Хожиев открыто выступал против вакцинации от коронавируса.

Куандык Шынасилов