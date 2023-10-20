Продажу костей динозавров на 3 млн долларов предотвратили в США

Четырех жителей американского штата Юта обвинили в продаже в Китай костей динозавров на сумму 1 млн долларов и нанесении ущерба в размере 3 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Винт Уэйд, Донна Уэйд из Юты, Стивен Уиллинг из Лос-Анджелеса и Джордан Уиллинг из Орегона были арестованы, их обвиняют по 13 пунктам уголовного дела, сообщает New York Post.

С марта 2018-го и как минимум по март 2023 года они якобы продали похищенные кости динозавров.



Обвиняемые вступили в сговор для приобретения костей динозавров у двух неназванных соучастников, которые незаконно проводили раскопки и вывозили их с государственных земель штата Юта для получения прибыли.



Всем обвиняемым также предъявили обвинения в сговоре против США и нарушении Закона о сохранении палеонтологических ресурсов.

"В результате изъятия и переработки костей динозавров для производства потребительских товаров они практически утратили всю научную ценность. Будущие поколения не смогут познакомиться с наукой и удивительными костями на федеральных землях". Прокурор Трина Хиггинс

Обвиняемые якобы нанесли ущерб на сумму более 3 млн долларов, включающий научную ценность ресурса, его коммерческую стоимость, а также стоимость восстановления и ремонта.

Согласно Закону о сохранении палеонтологических ресурсов, под палеонтологическими ресурсами понимаются любые окаменелые останки, следы или отпечатки организмов, сохранившиеся в земной коре или на ней, которые представляют палеонтологический интерес и дают информацию об истории развития жизни на Земле.