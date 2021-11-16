Токаев: Мы должны защитить школьников и студентов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД указал на важность обеспечения безопасности студентов и школьников в организациях образования страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Обеспечение безопасности в школах, колледжах и вузах страны – важный вопрос сегодняшнего дня. Мы должны защитить школьников и студентов от любой опасности. В организациях образования должны быть внедрены единые и простые правила обеспечения безопасности детей. Для этого необходимо разработать для них единые правила, – сказал глава государства.

По его словам, к этому часу организации образования заключили договоры с охранными предприятиями на год.

Эти договоры, как правило, заключаются в начале года, то есть, по сути, в середине учебного года. Такие договоры следует заключать на длительный срок, например, на три года. Для этого необходимо ввести соответствующие изменения в законодательство, – подчеркнул президент.

Указал он и на необходимость обучать школьников, учителей и родителей тому, как вести себя в случае ЧП. Это, убежден Токаев, позволит каждому в случае опасности принять правильное решение, спасти свою и чужие жизни.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан