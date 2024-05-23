Обязательный скрининг на наркотики для школьников и студентов предлагают ввести в РК

Общественный деятель, член общественной палаты при мажилисе Амиржан Косанов в мажилисе 23 мая предложил ввести радикальный метод борьбы с наркоманией среди молодежи. Он считает, что нужно проводить обязательный наркотест среди молодежи, сообщает Zakon.kz.

Косанов заявил, что с проблемой распространенности наркотиков сталкивается сейчас не только Казахстан. В борьбе с этим злом он предлагает применять радикальные меры.

"Наркотики в первую очередь распространяются среди молодежи – старшеклассники, студенты. Как вы смотрите на то, чтобы проводить принудительно, конечно, понимаю, что это может трактоваться как нарушение прав человека, но здесь мы говорим о будущем людей, проводить обязательный скрининг студентов всех вузов и колледжей на наркотики. Тогда бы мы могли узнать реальную ситуацию по потреблению наркотиков в стране", – считает он.

В ответ вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что эта мера может применяться. В пример он привел ситуацию в структурах МВД, где с 2022 года проводиться наркоскрининг сотрудников.

"Когда идет ротация или назначение на другую должность, проводится у нас обязательный скрининг на наркотики. Надо признать, что и среди них выявляются лица, которые потребляют запрещенные вещества. Ваше предложение очень хорошее, и мы бы его поддержали. Но вы, наверное, и сами понимаете, могут потребоваться огромные средства, чтобы провести такой масштабный скрининг среди школьников и студентов. Насколько они будут объективными? Можем ли мы доверять этим данным? Какие завтра могут быть последствия? Могут возникнуть и коррупционные риски. Все эти вопросы если решим, устраним, то, думаю, будет нелишним введение такого скрининга", – заявил вице-министр.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что за последние годы Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии.

