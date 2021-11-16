Ужесточить наказание за семейно-бытовое насилие поручил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за семейно-бытовое насилие, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что на пятом заседании Национального совета общественного доверия были приняты конкретные меры для улучшения ситуации с семейно-бытовым насилием. В частности, были восстановлены спецподразделения по защите женщин и детей от насилия. Но, по его словам, преобразования в этом направлении нужно продолжать.

Большое значение имеет эффективная профилактика семейно-бытового насилия. Нужно проводить системную социально-реабилитационную и воспитательную работу с дебоширами. Требуется принять комплекс мер для снижения уровня насилия в обществе. Они должны охватывать вопросы семейного воспитания, образования и культуры. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что ограничения, накладываемые на правонарушителей, должны исполняться на практике. Поэтому полицией начато совершенствование института защитного предписания. К примеру, следить за соблюдением предписаний должны будут патрульные полицейские. Это позволит усилить контроль за лицами, совершающими семейно-бытовое насилие, снизить риск подобных правонарушений.

Как вы знаете, раньше побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью были выведены из категории уголовных преступлений. Это позволило в разы увеличить выявляемость – с 700 фактов в год до 20 тыс. Для повышения профилактического эффекта следует проработать необходимость ужесточения ответственности за данные административные правонарушения. Сейчас, согласно моему поручению, проводится работа по оптимизации всего уголовного законодательства. В частности, будут всесторонне исследованы проблемы противодействия преступлениям против личности, в том числе в семейно-бытовой сфере. Касым-Жомарт Токаев

Ранее на заседании Нацсовета Касым-Жомарт Токаев поручил создать особые условия труда для родителей, воспитывающих детей в одиночку. В частности, на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращенный режим занятости.

Тамила Языкова, Нур-Султан