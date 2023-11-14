За бытовое насилие в Казахстане ужесточены наказания

В Казахстане с 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших.

По факту совершения бытового насилия для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.

"Также исключается возможность повторного примирения сторон. Ранее половина материалов по бытовому насилию прекращалась в суде за примирением. Это происходило в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников", – рассказали в пресс-службе МВД.

С 1 июля примириться можно только один раз, в суде.

Как отметили в ведомстве, это позволит прекратить практику психологического давления на пострадавших. Также усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста.

С 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (ст.106 УК, ст. 107 УК). Это позволяет применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность.

Также, усилена ответственность за бытовые правонарушения. Как результат, за четыре последних месяца (июль-октябрь) число привлеченных к ответственности возросло. Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч лиц, то в третьем – их количество составило 27 тысяч (за октябрь – 9,5 тысяч). Соответственно в два раза увеличилось число арестованных агрессоров. Всего в текущем году к административной ответственности привлечены 60 тысяч (60 741) правонарушителей. В их отношении вынесено 75 тысяч защитных предписаний.

Судами установлено 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Пресечено с их стороны 10 тысяч нарушений установленных ограничений. В целом в результате принимаемых организационных и правовых мер, по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений на 4,2%, тяжким преступлениям совершенных в сфере семейно-бытовых отношений снижение составило на 12%.

9 ноября 2023 года экс-министра Куандыка Бишимбаева задержала полиция Астаны по подозрению в убийстве жены в одном из столичных ресторанов.