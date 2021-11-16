Серийный вор ранил полицейского ножом в Алматы

В Казнете рассылается видео с избиением мужчины на остановке в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Остановка на ул. Тимирязева. Несколько мужчин избивали одного мужчину, – отмечает автор публикации.

Комментаторы упрекнули очевидцев в равнодушии.

"Страшно. Люди стоят и не реагируют. Это самое страшное – безразличие"; "Что за беспредел? Убьют и глазом не моргнут"; "Слов нет! Недавно тоже видела, как несколько парней избивали девушку", – отметили пользователи.

Тем временем в полиции города объяснили происходящее.

На видео запечатлен факт задержания серийного вора. Мужчину подозревают в совершении трех краж и одного грабежа на территории Алматы. Это житель Тараза, 1989 года рождения. Ранее неоднократно судим за имущественные преступления, – заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, при задержании злоумышленник оказал сотрудникам полиции активное сопротивление и ранил одного из стражей порядка ножом.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Подозреваемый задержан, – заключили в полиции.