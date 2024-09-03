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В Алматы задержали серийного вора-домушника

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 18:22 Фото: polisia.kz
Серийный вор задержан полицейскими в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции Медеуского района, орудовал 35-летний мужчина исключительно в частном секторе и только глубокой ночью.

"На данном этапе следствия установлена причастность подозреваемого к трем кражам чужого имущества. Две из них он совершил в микрорайоне Думан. В первом случае со двора частного дома мужчина похитил электрический велосипед, в другом – из салона автомашины украл 1,2 млн тенге. Примечательно, что в большинстве эпизодов любитель легкой наживы заходил в чужие дворы, воспользовавшись незапертыми калитками. Возможно, это и характерно для частного сектора, но небезопасно. Поэтому, пользуясь случаем, призываю граждан усилить меры имущественной безопасности", – уточнил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.


Отмечается, что подозреваемый задержан и взят под стражу. Велосипед продать он не успел. Вместе с тем личность фигуранта полицейские проверяют на возможные другие эпизоды.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Оперативники Аль-Фарабийского РУП задержали серийную похитительницу детских сережек. 

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