Развитие туризма в Мангистауской области является одним из приоритетных направлений экономики региона. Об этом сообщили в пресс-службе акима области, передает Zakon.kz.

В рамках государственной программы развития туристской отрасли Мангистауская область вошла в топ-10 перспективных туристских регионов республики. В настоящее время одним из перспективных направлений туризма в регионе определено развитие морского курорта, пляжного туризма на побережье Каспийского моря. пресс-служба акима Мангистауской области

В августе 2018 года Елбасы заявил, что Актау должен стать современным морским курортом. После данного поручения большое внимание было уделено развитию туризма и инженерно-транспортной инфраструктуры региона.

При поддержке правительства Республики Казахстан в результате дальнейшего развития инфраструктуры у местных предпринимателей появились большие возможности для реализации новых туристских инициатив. пресс-служба акима Мангистауской области

За период с 2004 по 2020 годы объем туристского потока (количество обслуженных мест размещения посетителей) составил более 2,5 млн человек, в том числе порядка 2 млн человек – резиденты страны (показатель уровня внутреннего туризма), остальные более 500 тыс. человек – иностранные туристы (въездной туризм).

По итогам первого полугодия 2021 года количество посетителей (по официальным статистическим сведениям) составило 139 тыс. человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше в 3,1 раза (январь – июнь 2020 года – 45 тыс. человек).

Немаловажным направлением в структуре туристического продукта также являются развитие экологического туризма, сакрального, культурного туризма, а также водные развлечения. В целом, по отрасли туризма в регионе в 2021-2025 годы запланирована реализация 13 проектов на общую сумму свыше 300 млрд тенге с созданием более тысячи рабочих мест. С участием местных компаний в 2022-2024 годы планируется реализация восьми проектов. Прорабатывается реализация новых инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса. Отмечу, что акимат области на постоянном контроле держит исполнение поручений вышестоящего руководства касательно принятия дальнейших мер по развитию туризма. заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров