Бывший аким и банкир стали заместителями главы Мангистауской области

В Мангистауской области назначены первый заместитель и два заместителя акима, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 3 июня, глава региона Нурдаулет Килыбай представил активу нового первого заместителя акима, кандидатура которого согласована с Администрацией президента РК, сообщила пресс-служба акима области.

Им стал Ербол Избергенов.

Он родился в 1973 году, образование высшее, специальность инженер-строитель. Магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком строительно-монтажного участка комплексной экспедиции "Мангыстаумунайгазбарлау". В разные годы трудился в строительных учреждениях областного уровня, акимате города Актау, занимал должности заместителя акима Мунайлинского района, начальника областного управления строительства.

Также работал руководителем управления в Министерстве здравоохранения РК и Министерстве индустрии и новых технологий РК.

В 2019-2020 годах был заместителем председателя правления АО "Специальная экономическая зона "Морпорт Актау", а затем директором Республиканской предпринимательской палаты "Атамекен".

В 2020-2023 годах занимал должности заместителя акима города Актау, а затем акима города Актау.

Также Нурдаулет Килыбай представил нового заместителя акима Мангистауской области Аббата Урисбаева.

Аббат Урисбаев родился в 1981 году. Имеет высшее образование, окончил Международную академию труда в 2002 году по специальности "финансы и кредит".

В разные годы работал на различных должностях в АО "Банк Туран Алем", АО "Темiрбанк", АО "Альянс Банк".

С июля 2015 года возглавлял Актауский филиал АО "ForteBank".

Избрался депутатом Мангистауского областного маслихата VI, VII созыва, был председателем постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета.

И еще один новый заместитель акима Мангистауской области был назначен 3 июня. Это Тлеген Абишев.

Фото: акимат Мангистауской области

Тлеген Абишев родился в 1977 году. В 1994 году окончил Казахский Государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности: "тележурналистика", а в 2012 году получил специальность "юрист" в Казахском гуманитарно-юридическом университете. Магистр делового администрирования.

В разные годы работал ведущим программ на телеканалах "Астана", "Хабар 24", Atameken Business Channel, руководителем пресс-службы АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев". Возглавлял службу по фильмопроизводству НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан".

С 2020 года работает в структуре Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан.

С сентября 2023 года и по сей день занимал должность заместителя директора Телерадиокомплекса президента.

Нурдаулет Килыбай был назначен акимом Мангистауской области 17 мая 2024 года.

