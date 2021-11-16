Девушка за рулем протаранила несколько припаркованных машин в Актау

В Актау автомобиль перевернулся и протаранил несколько припаркованных машин. За рулем автомобиля Mitsubishi Pajero находилась девушка, которой внезапно стало плохо, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Мангистау сообщили, что 16 ноября 2021 года, в 12:15, на пульт дежурного "102" поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии с участием нескольких автомобилей в 17-м микрорайоне. На место происшествия выехал экипаж батальона патрульной полиции "Сункар-5". Как выяснили полицейские, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero протаранил несколько автомашин: Lexus, Toyota Camry, Opel Vectra и Hyundai Sonata.

За рулем автомобиля находилась девушка. Со слов девушки, внезапно ей стало плохо, и она потеряла управление. В результате ДТП водитель была доставлена в Мангистаускую областную больницу и после осмотра врача отпущена домой, – сообщили в полиции.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку.

На дороге случаются разные ситуации, в том числе водителю может стать резко плохо во время езды. Уважаемые водители, никогда не садитесь за руль, если плохо себя чувствуете. Это подвергает опасности не только вашу жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Берегите себя и своих близких, – отметили в департаменте полиции.