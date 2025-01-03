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Происшествия

Массовая драка попала на видео в Актау

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 01:15 Фото: polisia.kz
20-м микрорайоне Актау произошла массовая драка, видео которой распространилось в Казнете, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как участники инцидента не только вступили в потасовку, но и толпой повредили автомобиль, а затем пытались преследовать транспортное средство, покидающее место событий.

В пресс-службе департамента полиции региона изданию lada.kz сообщили, что личности всех участников происшествия уже установлены. По факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство"). Ведется расследование.

Как уточнили в полиции, конфликт начался из-за семейных разногласий, что впоследствии привело к эскалации и массовой драке.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В новогоднюю ночь иностранные студенты устроили массовую драку в кафе Алматы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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