Массовая драка попала на видео в Актау

20-м микрорайоне Актау произошла массовая драка, видео которой распространилось в Казнете, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как участники инцидента не только вступили в потасовку, но и толпой повредили автомобиль, а затем пытались преследовать транспортное средство, покидающее место событий.

В пресс-службе департамента полиции региона изданию lada.kz сообщили, что личности всех участников происшествия уже установлены. По факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство"). Ведется расследование.

Как уточнили в полиции, конфликт начался из-за семейных разногласий, что впоследствии привело к эскалации и массовой драке.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В новогоднюю ночь иностранные студенты устроили массовую драку в кафе Алматы.