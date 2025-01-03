Массовая драка попала на видео в Актау
Фото: polisia.kz
20-м микрорайоне Актау произошла массовая драка, видео которой распространилось в Казнете, сообщает Zakon.kz.
На кадрах видно, как участники инцидента не только вступили в потасовку, но и толпой повредили автомобиль, а затем пытались преследовать транспортное средство, покидающее место событий.
В пресс-службе департамента полиции региона изданию lada.kz сообщили, что личности всех участников происшествия уже установлены. По факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК ("Хулиганство"). Ведется расследование.
Как уточнили в полиции, конфликт начался из-за семейных разногласий, что впоследствии привело к эскалации и массовой драке.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В новогоднюю ночь иностранные студенты устроили массовую драку в кафе Алматы.
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