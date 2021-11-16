Цены на кофе сорта арабика рекордно выросли

Согласно данным торгов на Нью-Йоркской бирже ICE Futures, цены на кофе сорта арабика обновили 10-летний рекорд, передает Zakon.kz.

С середины ноября фьючерсы удерживаются выше 2,2 доллара за фунт (0,45 кг). Предыдущий раз выше этой отметки стоимость кофе поднималась в январе 2012 года. В ходе торгов во вторник, 16 ноября, декабрьские фьючерсы поднялись до 2,24 доллара за фунт, – сообщает lenta.ru.

Подорожание вызвано перебоями в поставках у основных производителей.

Как уточняется, Бразилия столкнулась с морозами и засухой, урожаи в Колумбии пострадали из-за сильных дождей, а экспорт Вьетнама снизился ввиду нехватки морских контейнеров. Министерство сельского хозяйства США в своем последнем отчете сообщило, что мировые запасы кофе сократились на 77% по сравнению с прошлым годом.

Цены на кофе продолжат расти из-за высоких транспортных расходов, подорожания удобрений и нехватки рабочей силы.