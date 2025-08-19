#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.57
629.48
6.71
Мир

Цены на кофе достигли рекордных отметок из-за непогоды в Бразилии

напитки, кофе, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 22:52 Фото: pixabay
Холодная погода в Бразилии вызвала опасения трейдеров за урожай кофе текущего и следующего годов. На этом фоне цены на сорт арабика взлетели до максимума с июня, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году кофе подорожал почти на 70%, в этом – на 8%. При этом биржевые цены на кофе сорта арабика поднялись до двухмесячного пика.

"Стоимость декабрьского фьючерса на кофейные зерна этого сорта 19 августа 2025 года на максимуме выросла на 3,32% и достигла 3,47 доллара за фунт (7,63 доллара за килограмм), свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Последний раз на этой отметке котировки были 11 июня", – отмечает rbc.

При этом котировки растут уже пятый день подряд: с 13 августа они прибавили 12,62%. Это самое продолжительное ралли в этом инструменте с апреля 2025 года.

"Беспокойство вызывает не только текущий урожай, но и то, что урожай 2026 года может быть меньше. Уже сейчас периоды холодной погоды вызывают раннее стрессовое цветение", – говорит аналитик McDougall Global View Майкл Макдугалл.

Рост цен за последние несколько дней был вызван более медленным, чем ожидалось, ростом экспорта из Бразилии, считает брокер по сырьевым товарам из Sucden Financial Гарри Ховард. По его мнению, на котировки также повлияли сообщения о заморозках, появившиеся в прошлые выходные в основных регионах выращивания кофе Суль-де-Минас и Серрадо. Это стало причиной частичного закрытия коротких позиций, добавляет он.

Ожидается, что общий урожай кофе арабика и робуста в Бразилии в текущем сезоне составит 63,9 млн мешков по 60 килограммов каждый, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году.

Появились также опасения по поводу поставок кофейных зерен из Вьетнама после того, как один из ключевых кофейных регионов пострадал от засухи в период роста деревьев, а в начале сбора урожая в стране прошли сильные дожди.

Ранее диетолог раскрыла "точку невозврата" для кофе, после которой организму уже будет трудно заснуть.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Идет обсуждение площадки для встречи Путина и Зеленского – Белый дом
Мир
23:11, Сегодня
Идет обсуждение площадки для встречи Путина и Зеленского – Белый дом
Палестину впервые представят на конкурсе "Мисс Вселенная"
Мир
21:35, Сегодня
Палестину впервые представят на конкурсе "Мисс Вселенная"
60 альпинистов эвакуировали в Кыргызстане из горного лагеря: среди них есть и казахстанцы
Мир
20:26, Сегодня
60 альпинистов эвакуировали в Кыргызстане из горного лагеря: среди них есть и казахстанцы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: