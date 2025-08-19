Цены на кофе достигли рекордных отметок из-за непогоды в Бразилии

Холодная погода в Бразилии вызвала опасения трейдеров за урожай кофе текущего и следующего годов. На этом фоне цены на сорт арабика взлетели до максимума с июня, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году кофе подорожал почти на 70%, в этом – на 8%. При этом биржевые цены на кофе сорта арабика поднялись до двухмесячного пика.

"Стоимость декабрьского фьючерса на кофейные зерна этого сорта 19 августа 2025 года на максимуме выросла на 3,32% и достигла 3,47 доллара за фунт (7,63 доллара за килограмм), свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Последний раз на этой отметке котировки были 11 июня", – отмечает rbc.

При этом котировки растут уже пятый день подряд: с 13 августа они прибавили 12,62%. Это самое продолжительное ралли в этом инструменте с апреля 2025 года.

"Беспокойство вызывает не только текущий урожай, но и то, что урожай 2026 года может быть меньше. Уже сейчас периоды холодной погоды вызывают раннее стрессовое цветение", – говорит аналитик McDougall Global View Майкл Макдугалл.

Рост цен за последние несколько дней был вызван более медленным, чем ожидалось, ростом экспорта из Бразилии, считает брокер по сырьевым товарам из Sucden Financial Гарри Ховард. По его мнению, на котировки также повлияли сообщения о заморозках, появившиеся в прошлые выходные в основных регионах выращивания кофе Суль-де-Минас и Серрадо. Это стало причиной частичного закрытия коротких позиций, добавляет он.

Ожидается, что общий урожай кофе арабика и робуста в Бразилии в текущем сезоне составит 63,9 млн мешков по 60 килограммов каждый, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году.

Появились также опасения по поводу поставок кофейных зерен из Вьетнама после того, как один из ключевых кофейных регионов пострадал от засухи в период роста деревьев, а в начале сбора урожая в стране прошли сильные дожди.

