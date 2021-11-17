Сомнолог дал ряд советов, чтобы легче уснуть

Президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов посоветовал для благоприятного влияния на сон выпить на ночь стакан молока с ложкой меда, передает Zakon.kz.

По его словам, сами травы, такие как мелисса, не обладают снотворным эффектом. Сомнолог уточнил, что они имеют успокаивающий эффект, но не мгновенный, а накапливающий.

Чтобы наладить сон, человек должен пить такие травы три раза в день и курсом три-пять недель. Тогда нервная система становится стабильнее, и человек легче засыпает, - отметил Бузунов в беседе с "Вечерней Москвой".

Вместе с тем профессор заверил, что сон возникает в двух случаях: при повышении сонливости или же при снижении активности мозга. Именно поэтому, как подчеркнул профессор, если человек пьет такие отвары перед сном, то сонливость не повышается.

Но если будет пропит курс, то мозговую деятельность благодаря травам удастся со временем снизить, и человек действительно будет легче засыпать, - заключил врач.