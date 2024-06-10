Какой ритуал помогает быстрее уснуть
Фото: pixabay
Врач-невролог Максим Панков рассказал, какой ритуал активирует парасимпатическую нервную систему, благодаря чему тело успокаивается, сообщает Zakon.kz.
В беседе с 360.ru он посоветовал дыхательные упражнения в технике "4-7-8".
"Нужно прижать язык к задней части верхних зубов и держать его там. Полностью выдохнуть через рот вокруг языка, издавая свистящий звук. Закрыть губы и вдохнуть через нос, считая от одного до четырех. Задержать дыхание на счет от одного до семи. Полностью выдохнуть через рот, издавая свистящий звук, считая от одного до восьми", – уточнил Панков.
По его словам, цикл стоит повторить четыре раза.
Также эксперт посоветовал делать упражнения в стрессовых ситуациях или когда необходимо расслабиться и уснуть. Панков предупредил, что во время его выполнения может появиться головокружение, но это временно.
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