Армения и Азербайджан прекратили бои на границе после вмешательства России

Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения в районе границы, сообщает Zakon.kz.

16 ноября в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны.

Соглашение достигнуто при посредничестве России, подчеркнули в Министерстве обороны в Ереване. Минобороны РФ в свою очередь подтвердило, что боевые действия прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем, пишет DW.

После того как 16 ноября на границе Армении и Азербайджана вновь начались боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван сообщил о 15 погибших и 12 попавших в плен армянских военнослужащих и обратился к России за помощью в урегулировании конфликта. Позже Минобороны Армении уточнило, что "на данный момент есть уточненные данные лишь об одном погибшем", но подтвердило, что "12 армянских военнослужащих взяты в плен".

В Министерстве обороны Азербайджана сообщали о двух раненых.

Нагорный Карабах – регион Южного Кавказа, подавляющее большинство населения которого – армяне. С 1923 года он входил на правах широкой автономии в Азербайджанскую ССР. В 1991 году этот край объявил о независимости, однако Азербайджан попытался сохранить его в своем составе, осуществив военное вмешательство. Карабаху оказала поддержку Армения. Началась война, в которой потери с обеих сторон составили более 30 тыс. человек. В результате Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом, была образована Нагорно-Карабахская Республика, независимость которой не признает ни одно государство.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились спустя год после завершения 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Соглашение о прекращении конфликта было подписано 10 ноября 2020 года.