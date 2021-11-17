Взрыв в Шортанды – что известно о погибших и пострадавших

Взрыв газового баллона произошел в квартире барачного типа в пос. Шортанды Шортандинского района Акмолинской области, в результате которого погибли три человека, 11 - пострадали, передает Zakon.kz.

В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших.

16 ноября в 21:38 в одноэтажном трехквартирном жилом доме пос. Шортанды из-за утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим обрушением кровли квартиры и возгоранием на площади 350 кв. м. На месте происшествия были обнаружены два трупа – ребенка и женщины. Чуть позже было обнаружено еще одно обгоревшее тело женщины. пресс-служба Управления здравоохранения Акмолинской области

В ведомстве отметили, что на место происшествия в срочном порядке выехал руководитель УЗ Акмолинской области Нариман Сыздыков.

На данный момент 11 пострадавших, в числе которых пять взрослых и шесть детей. 10 пострадавших госпитализированы. Вопрос очень серьезный. Уже отправлены по санитарной авиации хирурги, в том числе детский, – рассказал главный врач региона.

Как уточнили в ведомстве, шестерых пострадавших (четверо детей и двое взрослых) госпитализировали в клиники Нур-Султана, четырех – в районную больницу пос. Шортанды. Еще одного человека отпустили домой.

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате пожара.

Девочка 2011 г.р. получила термический ожог 60% (50% глубоких); ожоговый шок крайне тяжелой степени; термоингаляционное поражение. Находится на аппарате ИВЛ, произведена некротомия. Мальчик 2009 г.р. – термический ожог 70% (40% глубоких); ожоговый шок крайне тяжелой степени. Произведена первичная хирургическая обработка (ПХО) ожоговых ран; прогноз серьезный. Девочка 2016 г.р. – термический ожог 10% (5% глубоких); ожоговый шок. Произведена ПХО ожогов, прогноз благоприятный. Мальчик, 2020 г.р. – термический ожог 20% (15% глубоких); ожоговый шок тяжелой степени. Проведена перевязка, прогноз благоприятный.

В областном департаменте полиции сообщили, что по факту взрыва в частном жилом доме на три хозяина начато досудебное расследование.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 306 ч. 3 УК РК с переквалификацией на ст. 292 ч. 3 УК "Нарушение требований пожарной безопасности". Создан штаб по оказанию помощи пострадавшим. В настоящее время семьи пострадавших размещены у родственников. Акиматом района выделены две квартиры для погорельцев, а также будет оказана помощь семьям по организации похорон погибших. пресс-служба ДП Акмолинской области

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Ранее стало известно, что 16 ноября в пос. Шортанды по ул. Линейная произошел взрыв газового баллона. На месте происшествия были обнаружены тела трех человек. С различными травмами в районную центральную больницу госпитализированы 10 человек.