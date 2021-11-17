Газбаллон взорвался в квартире в Акмолинской области – есть погибшие

В Акмолинской области произошел взрыв газового баллона, передает Zakon.kz.

16 ноября в пос. Шортанды Акмолинской области по ул. Линейная произошел взрыв газового баллона. официальный представитель МЧС Талгат Уали

По данным МЧС РК, сообщение в дежурную службу №18 пос. Шортанды поступило в 21:38 от дежурного отдела полиции.

По прибытии на место происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 кв. м. Пожар локализован в 22:35, ликвидирован в 23:55. На месте происшествия обнаружены тела трех человек. С различными травмами в районную центральную больницу госпитализированы 10 человек. пресс-служба МЧС РК

Всего в тушении пожара были задействованы 35 сотрудников и семь единиц техники сил ДЧС, а также четыре работника и одна единица техники НГПС ТОО "Жер Ана".

Для установления обстоятельств и причин работают следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория Акмолинской области. пресс-служба МЧС РК

МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.