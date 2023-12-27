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"Унесенные ветром": в Бурабае разбились восемь машин

"Унесенные ветром": в Бурабае разбились восемь машин Фото: phxere
Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми машин произошло на территории курортной зоны Бурабай. В связи с этим полицейские обратились к гражданам с просьбой соблюдать скоростной режим, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции региона, в дежурную часть Бурабайского района поступила информация о том, что на автодороге Астана –Петропавловск произошло ДТП с участием нескольких машин. Авария случилась в 10-15 км от платного терминала.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что на 255 км в направлении Астаны 31-летний водитель, управляя КАМАЗом с прицепом, не учел дорожно-метеорологические условия и допустил столкновение с движущейся впереди Toyota Camry.

В результате столкновения получили механические повреждения еще три КАМАЗа и три легковушки.

"В результате столкновения с различными травмами на машинах скорой помощи доставлены в приемный покой два пассажира легкового авто и водитель КАМАЗа. Все пострадавшие по факту получения ими телесных повреждений претензий не имеют".Пресс-служба ДП Акмолинской области

26 декабря 2023 года в Костанайской области автомобиль электриков сдуло в кювет.

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Анастасия Московчук
Акмолинская область Бурабай
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