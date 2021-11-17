Токаев назначил замминистра обороны

Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Указ опубликован на официальном сайте президента.
Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан. Он освобожден от должности начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, – говорится в сообщении.
Камалетдинов был назначен начальником Национального университета обороны 18 октября 2019 года.
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Камалетдинов Султан Буркутбаевич родился 12 февраля 1965 года.
В 1986 году закончил Ташкентское высшее танковое командное училище; 1994-1997 - Военную академию бронетанковых войск; 2008-2010 - Военную академию Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Трудовой стаж:
· Начальник штаба - заместитель командира танкового батальона, командир танкового батальона, танкового полка, начальник штаба - заместитель командира механизированной дивизии, командир механизированной бригады гвардейского танкового полка танковой дивизии ГСВГ (1986-2005);
· Заместитель начальника штаба Управления командующего войскам регионального командования "Восток" (2006-2008);
· Заместитель командующего войсками регионального командования "Юг" по боевой подготовке (01.2008-08.2008);
· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (2010-2012);
· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Астана" (2012-2013);
· Командующий войсками регионального командования "Астана" (2013-15.11.2016);
· Первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС МО РК (2016-10.2019);
· Начальник Национального университета обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (с 10.2019)
В мае 2020 года получил звание генерал-лейтенанта.
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