Восьмая ракетка мира Контавейт продолжает удивлять теннисный мир

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал женского Итогового турнира в Гвадалахаре, сообщает Zakon.kz.

25-летняя спортсменка оформила третий финал за последние три турнира, в двух из которых она стала победителем. Несколько часов назад Анетт в полуфинале Итогового турнира WTA переиграла гречанку Марию Саккари – 6:1, 3:6, 6:3. Подопечная Дмитрия Турсунова вышла в 13 финал WTA-Tour за всю свою карьеру, и семь из них пришлись на 2021 год. Теперь Контавейт в решающем поединке за титул победителя Итогового чемпионата встретится с Гарбинь Мугуруса из Испании. Независимо от исхода финального матча эстонская теннисистка поднимется в рейтинге. Проигрыш – 7 место, выигрыш – 6 строчка мировой женской квалификации.

Я до сих пор не могу поверить, что вообще попала на этот турнир и играю против лучших теннисисток мира. Я так горжусь тем, что мне удалось этого добиться и выступать на таком уровне. Будет очень сложно, но я готова к новой встрече. Надеюсь, вы увидите хороший теннис, – прокомментировала свое выступление Анетт.

Куандык Шынасилов