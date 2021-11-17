За изготовление поддельных лекарств осуждены участники ОПГ

За изготовление более 60 000 упаковок лекарственных препаратов сомнительного происхождения осуждены участники и организаторы преступной группы, передает Zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по городу Алматы АФМ РК завершено досудебное расследование в отношении трех членов ОПГ, организовавших крупный подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов. пресс-служба АФМ РК

Как отмечается, всего было изъято более 60 000 упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями "Ротоцеф", "Солкасерил", "Кальций Д3 никомед", "Цераксон" и другие.

В период пандемии COVID-19 при проведении ОРМ сотрудники ДЭР выявили типографию, в которой изготавливались этикетки для лекарств, склад для хранения нелегальной продукции, а также подпольный цех в поселке Иргели Алматинской области.

Общая стоимость изъятых лекарственных средств составляет более 250 миллионов тенге.

Приговором суда членам ОПГ назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,6 до 7,6 года. пресс-служба АФМ РК