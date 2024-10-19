Блогера-воришку из Атырау лишили свободы

Приговором суда № 2 города Атырау блогеру назначено наказание в виде лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Атырауского областного суда, уголовное дело в отношении блогера рассматривалось по обвинению в вымогательстве и краже. Началось с того, что ранее местный блогер обнаружил на прилавках супермаркета просроченный товар. За свое молчание он потребовал от администрации супермаркета два млн тенге.

Вызвав полицию блогер написал заявление:

о продаже просроченных продуктов;

об отсутствии на товарах сведении на государственном языке.

Не останавливаясь на этом, блогер забрал продукты на сумму 39 824 тенге взамен на отзыв заявления.

На этом его похождения не закончились. Спустя несколько дней он приехал в суд №2 города Атырау в целях поддержки коллеги, который принимал участие на судебном процессе. Каким-то образом блогер проник в комнату для прокуроров и, открыв шкаф со служебной формой, похитил 20 тыс. тенге из кармана одежды одного из прокуроров.

"Подсудимый вину не признал и просил себя оправдать", – говорится в сообщении.

Тем не менее его вина доказана показаниями:

потерпевших;

свидетелей;

видеозаписями следственных действий.

Приговором суда блогеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц. Приговор суда в законную силу не вступил.

"Да он клоун, а не блогер", – решительно отреагировали комментаторы в соцсетях.

А военнослужащие Нацгвардии помогли девушке, потерявшей сознание на улице в Атырау.