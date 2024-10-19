Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Блогера-воришку из Атырау лишили свободы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 07:40 Фото: Zakon.kz
Приговором суда № 2 города Атырау блогеру назначено наказание в виде лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Атырауского областного суда, уголовное дело в отношении блогера рассматривалось по обвинению в вымогательстве и краже. Началось с того, что ранее местный блогер обнаружил на прилавках супермаркета просроченный товар. За свое молчание он потребовал от администрации супермаркета два млн тенге.

Вызвав полицию блогер написал заявление:

  • о продаже просроченных продуктов;
  • об отсутствии на товарах сведении на государственном языке.

Не останавливаясь на этом, блогер забрал продукты на сумму 39 824 тенге взамен на отзыв заявления.

На этом его похождения не закончились. Спустя несколько дней он приехал в суд №2 города Атырау в целях поддержки коллеги, который принимал участие на судебном процессе. Каким-то образом блогер проник в комнату для прокуроров и, открыв шкаф со служебной формой, похитил 20 тыс. тенге из кармана одежды одного из прокуроров.

"Подсудимый вину не признал и просил себя оправдать", – говорится в сообщении.

Тем не менее его вина доказана показаниями:

  • потерпевших;
  • свидетелей;
  • видеозаписями следственных действий.

Приговором суда блогеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц. Приговор суда в законную силу не вступил.

"Да он клоун, а не блогер", – решительно отреагировали комментаторы в соцсетях.

А военнослужащие Нацгвардии помогли девушке, потерявшей сознание на улице в Атырау.

Читайте также

Документы, папки, справки, бумаги, дела
Заместителю районного акима в СКО объявили замечание, а не строгий выговор
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Cотрудника ДУИС в Караганде лишили cпециального звания "капитан юстиции"
Алия Абди
Атырау 2024 год Деньги Кражи Мошенничество Блогеры Полиция Еда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
погода осенью в Алматы
Потеплеет даже ночью: прогноз погоды в Алматы на неделю
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: